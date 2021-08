Pojke svårt skadad – försökte rädda lillebror

Många personer var i rörelse i området när skottlossningen ägde rum. Ett intensivt arbete med att få in deras vittnesmål pågick under kvällen och fortsätter alltså även under natten. Eftersom ingen misstänkt är frihetsberövad vill polisen inte berätta vilka uppgifter man har fått in, men vittnen berättar för flera medier om hur de hörde många smällar.