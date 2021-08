Bönor, bär och barnbarn är livets efterrätt

På gården i Röinge är det fullt stök under fredagsmorgonen. Mats och Åsa Larsson ställer, tillsammans med Mats syster Agneta Johansson, i ordning det kafé som de tillsammans renoverat under de senaste två åren. Korvgrillning och fika står på menyn. I samband med att Snapphane Auktioner håller öppet under lördagen tvärs över vägen fick familjen en skjuts att få ordning kaféet till samma dag.