Reeperbahn släpper låt till Olle Ljungström

Schlosser, som föddes i New Jersey 1926, tillträdde som vd för det amerikanska tv-bolaget NBC 1974. Året därpå lade han fram ett förslag på ett nytt tv-program som skulle sändas från Rockefeller Center i New York och ha en ny värd varje vecka. Kort därefter blev idén verklighet i form av "Saturday night live", underhållningsprogrammet som fortfarande sänds och som har fostrat en lång rad komikerstjärnor, däribland Bill Murray, Will Ferrell och Amy Poehler.