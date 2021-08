Kim skickar militär till katastrofområden

Det som gnager mest i Lisa Kakar just nu är uppgifterna om att talibanerna under sin framfart tar med sig flickor från de områden de tar makt över. Lisa Kakar säger att hon och familjen hört vittnesmål om just detta från personer som kommer från provinserna och som flytt till Kabul för att på nätterna dela stadens hustak med hundratusentals andra internflyktingar utan ägodelar.