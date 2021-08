Konst och glädje i Gylsboda

Efter ett tufft fjolår kunde Pia Lindberg på Sliperiet bjuda in till en riktig brakfest i Gylsboda under lördagen. Solen höll sig framme och värmde alla de besökare som ville ta del av Gylsboda festival 2021. Under partytälten satt glada människor och fikade samtidigt som de skickliga konstnärerna visade upp sig för de nyfikna.