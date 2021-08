Skådespelaren Markie Post är död

Post inledde sin karriär i underhållningsbranschen i spelprogram som "Split second" och "Double dare". På 1970-talet syntes hon i mindre roller i "Hulken" och "The A-team", innan hon slog igenom på bredare front i "The fall guy" och komediserien "Natt i rätten" som sändes mellan 1984 och 1992. Sedan millennieskiftet har hon haft roller i bland annat "Scrubs", "30 Rock" och "Chicago P.D.". Sin sista roll spelade hon mot Drew Barrymore i Netflix-serien "Santa Clarita diet" 2018.