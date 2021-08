Beyoncé bekräftar nytt album

Först ut är en bilderbok med titeln "Life is better with Friends", skriven av Micol Ostow och med illustrationer av Keiron Ward, som publiceras redan i oktober. Därefter följer en målarbok, med 100 bilder föreställande scener och rollfigurer från tv-serien. Slutligen publiceras även en pyssel- och quizbok, men den kommer först nästa år.