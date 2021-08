Räddningstjänsten uppger att brandmän under natten mot torsdagen gjort totalt 528 insatser vid olika bränder runt om i landet. De flesta, nästan hälften, har skett i Sicilien där situationen nu beskrivs som under kontroll. Regionala myndigheter har utlyst nödläge med anledning av bränderna och 50 grupper av frivilliga brandmän från andra delar av Italien har flugits in för att hjälpa till att bekämpa lågorna.