Ännu en brand på Godtemplaregatan

Och det långvariga tågstoppet genom Hässleholm påverkade järnvägstrafiken i hela landet, och innebar mångmiljonkostnader för såväl Hässleholms kommun som Skånetrafiken och Trafikverket. Green cargo, som kör godståg, fick under första dygnet totalt 20 kilometer vagnar stående i Luleå då man tvingades ställa in 40 av sina 42 tåg. Andra dagen leddes en del trafik om via västkustbanan, men fortfarande fick 30 av godstågen stå still. När det gällde persontrafiken ställdes 1 200 tåg i Skåne in helt eller delvis innan Hässleholms station åter kunde öppnas för trafik.