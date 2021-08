Enkät: Brukar du handla begagnat?

Tidigare var det Florida som var dominerande på marknaden, men på 1970-talet gick brasilianerna in och pressade priserna i syfte att bli världsledande. Försöket lyckades och i dag kommer större delen av all apelsinjuice från Brasilien. Störst är Cutrale som står för nära en tredjedel av marknaden, enligt rapporten "Squeezed – behind the scenes of the juice industry" som människorättsorganisationen Christian Initiative Romero gjorde 2018.