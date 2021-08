Miljonsmäll för Marcus och Martinus

Den ofrivilliga isolering som novellens kvinna har försatts i ger ekon in i vår pandemisamtid. Men det är inte bara därför som intresset för "Den gula tapeten" har förnyats de senaste åren. När berättarjaget tycker sig se ännu fler kvinnor röra sig under tapeten förs tankarna lätt till #metoo och dess kollektiva röster. Dessutom: Skräcken kan fortfarande lura i hemmet, som konstnären Lindsey Mendick, i fjol aktuell med en "Den gula tapeten"-inspirerad utställning i Birmingham, säger i en intervju med The Guardian: