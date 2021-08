Är det dags för oss att flytta hemifrån?

Gram Parsons föddes 1946 i den lilla staden Winter Haven, Florida. Som nioåring såg han en ung Elvis Presley live och efter det var det bara musik som gällde. I en av sina första grupper, The Legends, var en av medlemmarna Lobo som hade en jättehit i Sverige 1971 med ”Me and you and a dog named Boo”. I mitten av 60-talet bildade Parsons bandet International Submarine Band där han fick utlopp för sitt intresse av countrymusik. Första och enda skivan med gruppen, ”Safe at home”, kom 1968 på Lee Hazlewoods skivbolag LHI label. Samma år hann han både med att börja och sluta i The Byrds där han ersatte David Crosby. Ett band Parsons förändrade till ett countryband på skivan ”Sweetheart of the rodeo”. Fansen till gruppen var chockade men skivan har i efterhand fått klassikerstämpel.