Branschens besvikelse: "Kulturen är viruset"

Skådespelaren och artisten Lynda Carter, bland annat känd för sin roll som Wonder Woman har utsetts till en av hittills 20 medlemmar i ett råd som ska bistå till uppbyggnaden av ett nytt kvinnohistoriskt museum i Washington, uppger The Art Newspaper. American Women's History Museum blir en del av Smithsonian, USA:s nationalmuseum, och godkändes av kongressen i december efter årtionden av kampanjer. Samtidigt godkände kongressen ett nytt National Museum of the American Latino som även det blir en del av Smithsonian.