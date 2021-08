Sverige har en del att lära av Bornholms Las Vegas

Nä, inte så att man ska bli både blind, döv och världsfrånvänd, men åtminstone ta chansen att se lite på avstånd, tänka på annat enklare och närmare. Visst, jag vet. Det råder klimatkris med översvämningar och bränder kryddat med hotande förutsägelser om den stundande apokalypsen. Extremislamisterna bygger ett nytt terrorkalifat i Afghanistan, vilket är rena superdopningen för fundamentalistisk islam som hotfullt breder ut sig över hela världen med sina primitiva världsbild. Här hemma dräller det av unga män som skjuter på varandra (i bästa fall, nu träffas även oskyldiga) över hela Sverige och de klankriminella flyttar ostört fram positionerna och tar sig in i samhällsapparaten bland annat med hjälp av den så kallade tystnadskulturen som avslöjats i Göteborg. Sådana dysterheter är det skönt att hålla i från sig, åtminstone en liten tid av ens liv under året. Andra tråkigheter att hålla på avstånd är att det inte ser ut att bli någon lång badbrygga ut i Finjasjön, i Björkviken. Mest dystert egentligen beroende på att ett av skälen bakom till att projektet nu ser ut att dränkas, är att initiativtagarna inte vill riskera att det kan bli stökigt och bråkigt som på bryggan i Åhus, där man tvingats ta in väktare för att hålla rätt på fähundar (finns även en rad andra ord som passar för att beskriva dessa ....individer, fyll gärna i själva) som vill bestämma över vem som ska få vara på bryggan.