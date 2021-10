FI överväger sanktioner mot Trustly

Enligt näringsministerns pressekreterare har Sundqvist bjudits in till ett möte i regeringskansliet nästa vecka. Ministern uppges vilja ha direkt information från generaldirektören. Dagens Nyheter och TV4 har rapporterat om att Sundqvist och familjen äger skog, och har under hans tid som myndighetschef köpt mer, för stora värden. Det är Skogsstyrelsen och tjänstemän som han är högste chef för som har att granska de anmälningar om avverkning av egen skog som Sundqvist har lämnat in.