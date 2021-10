TT-FLASH: Gripen kopplas till radikal miljö

Stormakten lämnade rådet 2018, och den av president Donald Trump tillsatta FN-ambassadören Nikki Haley sade då att UNHRC sysslar med hyckleri och att rådet är ett hån mot mänskliga rättigheter. Men under Joe Biden vill USA åter vara med och kommer, om inget oförutsett inträffar, att röstas in under torsdagen.