Bilnörden gillar chevan

I soprum och i barnvagnsförråd, i en lägenhet under renovering, på ett entrétak och i ett trapphus. Bränderna på Godtemplaregatan som polisanmälts som allt från allmänfarlig vårdslöshet till mordbrand var under juli och augusti elva till antalet. I mitten av september kom den tolfte anmälan efter att någon försökt tända på papper i trapphuset. Och under onsdagen, nästan precis en månad senare, brann det på nytt.