Det var mer klanderfritt på Värpatorparens tid

Costello föddes som Declan MacManus i Londonstadsdelen Paddington 25 augusti 1954. Han hade musiken i blodet då hans pappa Ross under ett 15-tal år sjöng och spelade trumpet i Joe Loss Orchestra som under 50- och 60-talet var ett av de populäraste storbanden i England. Efter att blivit nobbad av de stora skivbolagen fick han till slut napp hos nystartade Stiff Records som inte var rädda att satsa på nya och oetablerade namn. Bolaget hade en brokig utgivningspolitik med punkband som The Damned, hårdrockarna Motörhead och music hall-veteranen Max Wall.