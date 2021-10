Livstids fängelse för Robert Durst

Indieregissören Todd Stephens är om jag förstått saken rätt mest känd för sina undomliga gaykomedier Another Gay Movie och Another Gay Sequel: Gays Gone Wild!. Swan Song är dock något helt annat. Ett vemodigt drama med en spelplan i livets slutskede är nog den mest riktiga beskrivningen. Fast det homosexuella temat är för all del lika närvarande här. Om än på ett avsevärt mer moget sätt.