Jag har delat eken med en fredlig gigant

Det låga hummande surret har hälsat mig välkommen varje morgon till favoriteken under september. Ett bålgetingsamhälle har byggt bo i ett hålrum i min vän eken precis där jag brukar tycka om att luta ryggen mot stammen i fem minuter. Där mot ekens stam brukar jag bokstavligen hämta andan. Inte för att jag är fullständigt utmattad halvvägs på min morgonrunda, utan för att stanna upp och byta ut ytlig snabb andning mot djupa långsamma andetag. I stillheten och ron får tanken vandra fritt och i bästa fall inte alls. En sorts meditation där jag försöker koncentrera mig på att andas in under fem sekunder och ut på åtta sekunder.