Egypten lyfter undantagstillstånd efter fyra år

Den som vill resa in i USA måste visa bevis på att han eller hon är fullvaccinerad med ett vaccin som godkänts av amerikanska läkemedelsmyndigheten eller WHO. Vissa undantag görs för barn under 18 år, för vissa hälsoskäl samt för personer som kommer från länder med vaccinbrist. Dessutom måste alla som sätter sig på ett flyg visa ett negativt covidtest som inte är äldre än ett dygn.