Viagra Boys-grundaren Benjamin Vallé död

Det här är en gissning. Men förmodligen såldes "Antlers" in till stjärnan Keri Russell ("The Americans") ungefär så här: "Det handlar om en kvinna som blev utsatt för övergrepp av sin far i barndomen. Nu återkommer hon till sin hemstad och märker att en ung elev i klassen som hon undervisar verkar uttrycka rop på hjälp (ledtråd= sjukt obehagliga teckningar som han slänger lite här och där, på ett monster som verkar tugga i sig saker på ett blodigt vis). Det hela slutar med att kvinnan får chansen att rädda pojken och samtidigt göra upp med sina inre demoner."