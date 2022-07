Några av kommunens feriearbetare fick under måndagen uppdraget att försöka rengöra vattnet och badstranden på Valje havsbad från alger och tång. Kb/NSk har tidigare skrivit om hur stora mängder alger gjort att boende i området inte kunnat använda badplatsen på grund av hur både vatten och strand övertagits av fågelskit och alger.

Under måndagen var personal på plats för att försöka fånga in de stora mängderna alger som både växer och flyter i vattnet och längs med stranden. Med hjälp av krattor försökte man dra in algerna för att sedan lasta dessa på en hjullastare så att de kunde köras bort från platsen. Arbetet var enligt kommunen dock inte till någon större hjälp då det man lyckades få bort bara är en liten mängd av problemet.