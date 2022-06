Aldrig påstått att Paludan inte skulle få demonstrera

Det var ett sällsynt snurrigt svar som Ian Fernheden (IF) levererar på mitt inlägg om yttrandefriheten. Det var inte många rätt där. Av utrymmesskäl bemöter jag här endast de grövsta felaktigheterna i den ordningsföljd de dyker upp i IF:s text.

IF vidhåller att yttrandefriheten inte går att missbruka, vilket är ett helsnurrigt konstaterande. Att den kan missbrukas anges tydligt och klart till och med i lagtexten för yttrandefriheten, som för övrigt är den tyngsta av Sveriges grundlagar, förkortat YGL. Men mer om det längre fram.

Jag har ingenstans skrivit, som IF påstår, att Rasmus Paludan inte skulle få demonstrera, enbart att han missbrukar yttrandefriheten, vilket han som sagt har möjlighet att göra och gör.

Jag har heller ingenstans i min text kritiserat de svenska grundlagarna som IF påstår i sin text.

IF skriver att jag med ett anonymt förnamn inte vågar stå för vad jag tycker. Mitt förnamn är just Kenth och därför använder jag mig av det namnet, svårare än så är det inte, förresten så är mitt efternamn Olsson, men det kanske IF också upplever som ett anonymt namn.