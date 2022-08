Ålhabitet utplånas med hjälp av EU-medel

Näst efter vatten är finkornigt sediment på bottnar i våra vattendrag det absolut viktigaste för ålen. Det måste finnas i sådan mängd att ålen kan klara sina 12–18 övervintringar i landet. Det behövs också som gömsle under dygnets ljusa timmar och för ålens födosök. Gamla kvarndammar har under århundrade fungerat som sedimentfällor vilket gjort sedimentrika bottnar till de bästa ålhabitaten.

Man har istället fortsatt med utrivningar av gamla kvarndammar med samma sorgliga konsekvenser för ålhabitaten. Som om inte det vore nog pågår nu projektet LIFE CONNECTS, bekostade med cirka 100 miljoner kronor som utgör medel från EU, där en av medintressenterna är Natura 2000 (tala om att binda ris åt egen rygg). Insatser ska göras i sju sydsvenska vattendrag, däribland skånska Rönne å, Vramsån och småländska Emån. I projektet anges att de viktigaste insatserna är; nedmontering av dammar i avsikt att ”öka överlevnaden och produktion av till exempel lax och ål.” Man vill med andra ord både äta kakan och ha den kvar. Man kan inte gynna båda arterna samtidigt, eftersom deras livsutrymmen och livssätt är helt olika. Laxen vandrar in från havet för att leka på en grusig, stenig botten. Ålen vandrar in för att leva i vattendrag med finkornigt sediment åtskilliga år innan den återvänder till Sargassohavet för att leka. Under dessa år är grusiga, steniga bottnar och avsaknad av sediment ett hot deras överlevnad.