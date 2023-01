Alliansregeringen kunde ha stimulerat byggande kärnkraft

S, Mp, C, M och KD var överens om att ställa av två rektorer vid Ringhals, skriver Torsten Jeppsson.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Dessutom: Vi hade en alliansregering 2006 till 2014. Den kunde ha stimulerat och gett krediter för byggande av ytterligare kärnkraftverk. Men behovet fanns tydligen inte i tillräckligt stor omfattning! S och Mp hade sedan regeringsansvar i åtta år med samverkan av C och delvis L. Under denna tid utformades och antogs en gemensam energiöverenskommelse mellan S, Mp, C, M och KD. Däri gavs möjlighet för ytterligare kärnkraftsutbyggnad. Men 2 rektorer vid Ringhals var man överens om att ställa av. De var alltför kostnadskrävande att bygga om för vidare drift.