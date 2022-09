Ansvarslöst att göra invånare oroliga över något vi inte känner till

Utredningar visar att det är oerhört svårt att bygga den nya järnvägen helt utmed den befintliga stambanan. Regionen bjöd in kommunerna Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm för att man skulle kunna ena sig om att presentera en alternativ dragning av spåren mot det som Trafikverket visat upp med sina korridorer.

Det har väl ni moderater sagt ok till? Vad sen gäller dragningen in i Hässleholms kommun så finns en stor samstämmighet bland partierna, där vi gärna ser en dragning öster om Sösdala mot riksväg 23, bygga på pelare alternativt gräva ner för att värna Hovdalaområdet, ingen kopplingspunkt söderut och ett centralt stationsläge. Alltså säger vi nej till en dragning via Matteröd.