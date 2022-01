Även forna alliansen borde be oss väljare om ursäkt

Nybildade regeringen poserar för den traditionella gruppbilden framför riksdagen den 5 oktober 2010 . Partiledarna Maud Olofsson (C), Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD).

Nybildade regeringen poserar för den traditionella gruppbilden framför riksdagen den 5 oktober 2010 . Partiledarna Maud Olofsson (C), Fredrik Reinfeldt (M), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD). Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Med anledning av att hon nämner just ursäkter så borde även liberaler, moderater och centerpartister be svenska folket om ursäkt för den skada de orsakade landet under alliansregeringens tid, då bland annat vårt fina totalförsvar, med världens fjärde flygvapen, fick stryka på foten för att finansiera deras vårdslösa öppna hjärtans politik, som lade grunden till bland annat den otrygghet vi har i dag.