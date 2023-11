Även judar i Sverige tar avstånd från Israels aggression

”Mellan havet och Jordanfloden ska det enbart finnas israelisk överhöghet” From the river to the Sea – i israelisk tappning. Det var fint av Sofia Nerbrand att våga sig ut från det lugna kommunmötet till vår palestinska manifestation mot folkmord och bombattacker i Gaza. Vi välkomnar fler svenskar att ansluta.