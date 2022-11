Behöver vi ens vara rädda för den ryska tandlösa björnen?

”I 300 år har vi skrämt barnen med ryssen. Men hur rädda ska vi vara för den ryska björnen? På 1700-talet var det allvar. Ryska trupper brände byarna längs hela kusten. Stockholm höll stånd med ett nödrop. 1809 tog Ryssland hela Finland från oss. 1917 var alla rädda igen, för det fanns revolutionsstämningar också i vårt land. Den politiska retoriken har alltid haft glädje av ryssarna. I det så kallade kosackvalet 1928 varnade högern för socialdemokratin. Konjunkturerna vände. På 1930-talet reste både sossar och borgare till Moskva och beundrade barnkrubbor och kolchoser. Under kalla kriget tilltog förstås ängslan både här och där, men det fanns en buffert mellan oss och björnen. Försvarsminister Gustafsson (C) sammanfattades läget bra på 80-talet: 'Vi har ju alltid Finland!'”

Är vi verkligen beredda att sälja ut alla svenska värderingar för att smörja en stat som under folkmorden i det Osmanska riket 1915 till 1923 mördade omkring en miljon armenier och hundratusentals assyrier, syrianer, kaldéer och greker, en stat som har utplånat den äldsta kristna befolkningen i Europa och tvingat minoriteter att assimileras eller gå under. Turkiet har blivit en typisk muslimsk stat under Erdogans välde.