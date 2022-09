Bota det sjuka i vården med Liberal politik på agendan

150 000 sjuka människor väntar på vård idag. Fyra av tio har väntat olagligt länge. Samtidigt tampas sjukvårdens anställda med byråkrati, stordrift och föråldrad IT; många småstäder har bara en vårdcentral där 53 minuter kan krävas av anställda varje dag, bara på att logga in i föråldrade IT-system. Sveriges sjukhus har dessutom betydligt färre vårdplatser per 100 000 invånare än både Danmark och Norge. Vi liberaler anser att patienternas vård och medarbetarnas engagemang äts upp av dålig styrning.