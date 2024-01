Dåligt och sent bemötande om fiber på landsbygden

Tyst i 2 år efter det, sen började det dyka upp planer och tidsplaneringar på olika områden. Såg när grannarna fick fiber nedgrävd. Men inget här. Ingen som meddelande något så jag ringde upp. Blev då skickad till en arbetsledare som jag bestämde tid med. Han dök upp och satte ut pinnar för var dragningen och fibern skulle grävas ner. Detta 2022. Sen blev det tyst igen under ett år. Skickade mail och blev åter kontaktad av en ( ny) arbetsledare. Han pratade vitt och brett om att nu skulle det fixas. Var bara att det inte fått tillstånd över grannfastigheten. Men det skulle inte vara något problem, i värsta fall får vi använda oss utav ett ledningsrätts ärende. Nu ytterligare ett år senare fick jag svar att de hade inte använt sig av ett ledningsrätten utan beslutat att de inte skulle gräva ner fiber hit. Väldigt tråkigt bemötande av Hässleholms fiber när man ska behöva kontakta dem under fyra års tid för att överhuvud taget få en respons till deras kunder. Så nu känns det som man via skattsedeln till kommunen iallafall sponsrat en del av utbyggnad av fiber till landsbygden! En kommuninvånare, dock lite mindre värderad. Men dock ej när skatten skall in.