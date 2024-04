Den ekonomiska ”krisen” i Osby kommun är konstruerad

Lotte Melin (C), kommunstyrelseens ordförande vid budgetfullmäktige Osby. Osbys ekonomiska kris är konstruerad, anser skribenten.

Lotte Melin (C), kommunstyrelseens ordförande vid budgetfullmäktige Osby. Osbys ekonomiska kris är konstruerad, anser skribenten. Foto: Mikael Persson

Resultatet för 2023 var minus 33,2 miljoner kronor. Det underskottet förklaras i sin helhet (och lite till…) av att man valt att ”utrangera” de gjorda förberedelserna för Osby ishall, projektet Örkenedsskolan och några projekt till. Det var engångskostnader på 35 miljoner kronor under 2023 som man varit tvungen att ta eftersom man beslutat att avbryta dessa projekt. Resterande del av kommunens verksamhet gick med plus under 2023. Alltså ingen kris i den löpande verksamheten, och ingen anledning till besparingar i verksamheten för ett underskott som inte finns.