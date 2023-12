Jag och den anhörige for som en jojo in och ut på psykakuten, hade klippkort som vi kallade denna situation. Till en början kunde personen ta sjukresa in till psykakuten, men när detta drogs in fick jag köra varje gång, för vem kan ta kollektivtrafik in vid svårt insjuknande. De flesta gånger insjuknade den anhörige kvälls och nattetid, vilket jag tror är då det sker för de flesta. Hade det varit idag hade det tagit kål på mej också med ett farande till Lund/Malmö för denna hjälp. Visst det finns ambulans för dessa personer men hur många. Region Skåne har ett stort upptagningsområde.