Det är dags att jämna Galleria Boulevard med marken

Vill vi verkligen planera för ett Kristianstad med en stor klump i mitten av Kristianstads hjärta? Utformningen av detta ”köpcenter” var bra annorlunda i de första planeringsfaserna, men fick dessvärre ändras under projektets gång.

För en bättre framtid för vårt centrum, kanske man ska kika just på detta. Jag vill gärna veta som medborgare vilka tankar som finns inom Kristianstads kommun just nu angående detta. För fler och fler butiker säger just nu adios och det ekar än mer i vår stadskärna.