Det sociala livet begränsas ännu mer för oss Tormestorpare

För oss som vill resa in till stan eller vidare i Skåne med utgångspunkt från Tormestorp finns busslinje 3 Tormestorp-Centralen-Läreda tillgänglig. På vardagar kör bussen en gång i halvtimmen 06.18-18.18, därefter en gång i timmen. Sista bussen går till Tormestorp från Hässleholm C 19.56.

Som ungdom tycker jag att detta är helt ofattbart, framförallt för oss som ännu inte har tillgång till bil. Detta gör att vi inte kan umgås med kompisar, hitta på saker eller underhålla oss under kvällarna, för vi måste kunna ta oss hem.

När skolan är igång består en vanlig vardag för oss att åka till skolan, sluta sent, åka hem igen. Vi hinner inte göra något annat för att hålla igång vårt sociala liv om vi ska kunna komma hem igen – om vi inte vill vänta tills 06.26 nästa morgon, när skolan snart börjar igen såklart.

På lördagar går busslinje 3 en gång i halvtimmen med start 09:18 tills sista bussen från Hässleholm C avgår 14.56. En lördag där vi endast kan lämna hemmet i sex timmar. Vad ska man hinna göra under en lördag om man måste hinna med sista bussen klockan 3!

Vi säger att jag ska till Väla Centrum i Helsingborg med en bekant. Då tar jag 09.48-bussen till Hässleholm C, där jag byter till 10.30-tåget mot Helsingborg C. För att ta mig till Väla Centrum tar jag 11.45-bussen (22). Jag kommer som tidigast kunna vara på Väla 12.04. När vi kommit till Väla och varit inne i två butiker ser jag att klockan är 12.45. Jag bor i Tormestorp, och sista bussen från Väla som jag måste ta för att hinna med sista bussen till Tormestorp går 12.49. Då ska jag alltså släppa allt, springa för att hinna med bussen utan att hinna ta farväl av min bekanta? Hör ni hur det låter? Helt ofattbart att detta är det vi hinner socialisera oss med under en hel vecka, varje vecka.