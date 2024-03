Elöverkänslighet finns – varningar mörkläggs

Påverkan går att visa vetenskapligt genom att mäta speciella biomarkörer i kroppen och/eller magnetröntga, men det görs inte i Sverige. Myndigheter och media upplyser inte svenska folket om varningarna för hälsorisker från Europarådets resolution nummer 1815, EEA (EU:s miljöorgan), Europeiska Akademin för miljömedicin, Bioinitiative report, The American Academy of Environmental Medicine, Kaliforniens folkhälsomyndighet, Wiens läkarförbund, Reykjavik appellen, Scientist appeal for 5G moratorium, Internationella läkarupproret 2012, Powerwatch, franska myndigheten ANSES, ARTAC, 5G-appellen, ”Miljö och cancer” och många fler.