Elprissättning borde vara som med andningsmasker på flyget

2. Elpriset letar sig inte hit från kontinenten. Elpriset sätts per timme via auktion hos Nasdaq/Nordpol. Vid de tillfällen svenskproducerad el inte räcker för exporten tvingas Sverige att transitera el till exempel från Litauen till Tyskland vilket då som så kallad ”sista timmen” sätter priset för all el i elområde SE04 vid tillfället.