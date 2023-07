Utöver detta föreslår vi socialdemokrater en ny vapenamnesti, vilket är ett av många viktiga sätt för att minska tillgången till vapen. En vapenamnesti skulle innebära att det under en begränsad tidsperiod blir möjligt att lämna in vapen till polisen, utan att bli straffad för innehavet. Under den senaste vapenamnestin, som pågick under februari, mars och april 2018, lämnades 12 133 vapen in. Läs gärna den siffran igen: 12 133 vapen. Detta är såklart inte den enda lösningen, men det är ett sätt och också något vi testat innan och som ger effekt. Vi behöver göra allt för att få bort vapnen från gatan.