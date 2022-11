Fel metod med ”plåster” när det behövs en nål!

Det där med att kunna räkna har visat sig vara svårt för många, inklusive vår före detta statsminister och hennes lador, och om man har en absurd politikerlön så låter kanske inte ett elpris (utan skatter och avgifter) i elområde 4 på ”billiga” 104 Euro/MWh = cirka 1 krona/kWh i snitt under vecka 39 (när kablarna till utlandet servades) som mycket. Men för min egen del så är redan det mer än 3 gånger det elpriset jag hade med mitt utgångna elavtal! Som ska betalas med en från början dålig pension med 0 kronor i höjning enligt besked under 2022! Och då var 1 krona/kWh utan alla pålagorna och moms ”billigt” jämfört med priser under perioder under 2022 på över 10 gånger mitt gamla pris! Samtidigt kostade det ungefär samma pris som tidigare att skapa elen!