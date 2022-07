Feltänkt om det fria skolvalet

Från skolledningens sida var fokus att få in så mycket skolpeng som möjligt till minsta möjliga personal- och lokalkostnad. Man kastar sten i glashus om man gör som Ulla Hamilton, påstår att lärare i friskolor inte drabbas av vinstjakten.

Många har under 30 år försökt åstadkomma förbättringar i det orättvisa och olikvärdiga skolsystem som det fria skolvalet skapat. OECD har upprepade gånger kritiserat Sverige för att man låter bli att åtgärda frågan. Politiken har försökt, och fortsätter så, att lappa och laga – förändrat kösystem, bättre ersättning för skolor med större ansvar, tvång för alla att välja skola, bussning av elever, vinstbegränsningar, utökad och mer kvalificerad tillsyn etcetera – på ett i grunden feltänkt skolsystem.

I Finland vet man bättre. Där har skolpersonal status, lärare är ett eftertraktat yrke, och man vet att den närmsta skolan alltid är den bästa. ”When will we ever learn ...”.