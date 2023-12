FN-året 2023: Klimatframsteg ljusglimt i en dyster värld

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) på en presskonferens med BOGA (Beyond Oil an Gas Alliance), på COP 28. Mötet som trots allt är en ljusglimt från året som gått, anser skribenten.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) på en presskonferens med BOGA (Beyond Oil an Gas Alliance), på COP 28. Mötet som trots allt är en ljusglimt från året som gått, anser skribenten. Foto: Henrik Montgomery/TT

I Afrika har konflikterna i Sudan och Demokratiska republiken Kongo blossat upp och militärkupper har genomförts i flera länder. Även i Asien och Sydamerika är läget instabilt. Till konflikterna kan läggas global tillbakagång för kvinnors och flickors rättigheter och extremväder under det varmaste året som någonsin uppmätts. Positivt på klimat- och miljöområdet är däremot nya FN-avtal om plastnedskräpning och havsskydd samt ett historiskt beslut vid COP 28 om omställning från fossila bränslen. Med FN:s hjälp undanröjdes under året också en hotande oljekatastrof i Röda havet.

Sjuttiofemårsjubileet under 2023 för FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna påminner om vikten av att försvara dessa rättigheter. Flickors utsatthet för barnäktenskap och könsstympning måste få större uppmärksamhet. Iran måste sättas under större press och i talibanernas Afghanistan måste FN:s livräddande humanitära närvaro finansieras fullt.

I september 2024 hålls FN:s framtidsmöte, Summit of the future. Där ska utvecklingsfrågorna och FN-samarbetet som sådant diskuteras. Att förändring och större inkludering är möjlig visar det nya FN-kontoret för unga. Digitaliseringen och dess utmaningar är, under ledning av Sverige och Rwanda, ett annat tema. Framtidsmötet förbereds nu av FN-ledningen och generalsekreteraren. Ansvaret vilar på medlemmarna att värna den regelbaserade världsordningen och möjliggöra fortsatt FN-arbete för en mer fredlig, trygg och rättvis värld.