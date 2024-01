Förbjud vinster i välfärden – vården åter till offentlig regi

Det är just det som är problemet – att vården har blivit en arena för privata vinstintressen och en syn på vården som om den vore en fabrik. ”Det handlar om produktivitet, det vill säga hur mycket vi skapar per arbetad timme”, skriver hon vidare. Jag frågar: Går det att klämma in en operation till i timmen? Eller göra en omläggning snabbare? Skatten höjs men vården blir sämre. Vart tar pengarna vägen? 1987 beslutade riksdagen att vården skulle övergå till en ”Mål och resultatorienterad styrning”. Vården skulle effektiviseras och utvärderas.