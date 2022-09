God etik att stödja en apartheidregim?

Skånberg kommer med den gamla uppgiften om att palestinska läroböcker uppmuntrar till antisemitism. Den har cirkulerat förut men kan betraktas som en skröna. En gedigen israelisk-palestinsk undersökning har gjorts av CRIHL, Council of Religious Institutions in the Holy Land. Svenska Jerusalemsföreningen har redovisat den i sin tidskrift och har även gjort egna undersökningar om läroböckerna och kommit fram till att det inte finns fog för anklagelser om judehat. Möjligen bör Skånberg hålla sig uppdaterad om de försök som Israel nu gör för att sudda bort stilleståndslinjen, Gröna linjen, från sina läroböcker. Den israeliska fredsorganisationen Peace Now hade nyligen en tweet om detta.