Hur många fler riskerar att dö i onödan i kön?

Näringsminister Ebba Busch (KD) har tidigare sagt ”att ösa mer och mer pengar på vården som socialdemokraterna gjort, har inte hjälpt på decennier”. Nu är det just det som den nya sjukvårdsministern, Acko Ankarberg Johansson (KD), själv tänker göra. Foto: Pontus Lundahl/TT

Detta trots att vi har gått från 11 000 praktiserande läkare år 1970 till 44 000 läkare år 2023 – en ökning med 300 procent, samtidigt som folkökningen bara ökat med runt två miljoner invånare, det vill säga med 30 procent. Under samma tid har antalet sjuksköterskor ökat från 36 000 till 126 000 det vill säga med 250 procent. Försök då förklara varför sjuksköterskebristen fortfarande pekas ut som en av de viktigaste orsakerna till vårdköerna, enligt Kommissionen för skattenytta?

I regeringen Ulf Kristerssons finansplan tänker man nu kasta ännu fler dåliga pengar, efter alla tidigare slukhålspengar, 300 miljoner per år under åren 2023, 2024 och 2025. Näringsminister Ebba Busch (KD) har tidigare sagt ”att ösa mer och mer pengar på vården som socialdemokraterna gjort, har inte hjälpt på decennier”. Nu är det just det som den nya sjukvårdsministern, Acko Ankarberg Johansson (KD), själv tänker göra. Det hela är monstruöst ineffektivt – nyttoeffekten är nästan försumbar – flaskhalsarna blir bara värre och systemet föder sig självt som en glupsk gökunge. Läkare och sjuksköterskor får mer och mer administrativa uppgifter och mindre och mindre tid för patienterna.