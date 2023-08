Hur mår våra skolbibliotek?

Att skolbibliotek skall finnas är föreskrivet i Skollagen, som dock trots ett antal påpekanden i olika former saknar närmare precisering vad gäller omfattning, tillgänglighet för eleverna och bemanning.

I Kristianstad har den ideella föreningen Bibliotekets vänner under senare år betonat just skolbibliotekens stora betydelse för elevernas intresse för läsning, för att söka information och för att få fördjupad kunskap om omvärlden. Skolbiblioteken når ju alla medborgare under en viktig del av deras liv. Särskilt för de elever som inte i sin näromgivning har tillgång till böcker och upplever läsning och informationssökning som naturliga delar i vardagen, är skolbiblioteken betydelsefulla.