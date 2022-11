Hur ska resursskolan besättas när det redan är svårt med behörig personal?

“I skolan kommer vi att jobba med trygghet genom ökad studiero och minskat stök/mobbing. Just därför kommer vi under mandatperioden inrätta minst en resursskola med goda pedagoger och förebilder, dit elever tillfälligt eller långsiktigt kan få sin skolgång, detta i samarbete med föräldrar och vårdnadshavare. Vårt mål är att hjälpa dessa barn och ungdomar att få goda förutsättningar och inte hamna i en dålig nedåtgående spiral som kan leda till utanförskap och kriminalitet. Samtidigt ger vi bättre förutsättningar för de barn och elever som blir mobbade, utsatta eller störda under skoltiden av de elever som inte mår bra och är utåtagerande. Detta kommer på sikt ge lugnare, tryggare skolmiljöer där förutsättningarna för goda skolresultat och god arbetsmiljö är optimala för alla.“