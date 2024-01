Ingen präst och ingen statsminister – bara platshållare

Sverige är ingen egen stat längre. Det har Sverige inte varit sedan det av Palmemordet chockskadade styret lade in oss under EU 1994 och 1995 och därigenom under WEU och, i praktiken, under NATO och USA. Och är Sverige ingen egen stat, ja då finns det heller någon svensk statsminister. Det finns bara en platshållare. En person som har till uppgift att uppträda som om han vore statsminister.