Vidare ska man i betydligt större utsträckning utvisa personer som inte har rätt att vistas i landet. Men vänta nu… jag tycker mig ha hört detta tidigare. Ja just det, detta har SD pratat om under många år men på Ygeman/Johansson lät det precis som om det var något de hade knåpat ihop. Ja kappan kan vändas på flera olika håll beroende på hur vinden blåser. När SD, för mer än tio år sedan pratade om just detta var det flera som skrek i högan sky och det var ju tabu att tänka så. Tänkte man själv i dessa banor fick man göra det på sin egen kammare, helst med stängd dörr och släckt belysning, annars blev man utpekad som rasist.