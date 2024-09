Invandringens kostnader kommer tillbaka via skatten

Asylsökande på Jägersrovägen i Malmö 2015. Skribenten håller med om att invandringen kostar mycket pengar från början, men påpekar att dessa pengar kommer tillbaka via skatten.

Asylsökande på Jägersrovägen i Malmö 2015. Skribenten håller med om att invandringen kostar mycket pengar från början, men påpekar att dessa pengar kommer tillbaka via skatten. Foto: Drago Prvulovic/TT

Hyrorna som invandrarna betalar går till hyresvärden som betalar moms och skatt. Ja, invandraren betalar också skatt, glöm inte det. Maten som köps bekostas av moms, butiken som säljer maten får en vinst som betalar anställda som också betalar skatt och så vidare. Elen som konsumeras betalas via elavgift och nätavgift som kommer till gagn för staten också via moms och skatt och andra avgifter. Vattnet som används betalas också av invandraren, och om hen bor i en hyresrätt så betalas det av hyresvärden via hyresavgiften och VA-bolaget betalar också skatt och andra avgifter till staten.